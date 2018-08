Zwembaden zondag open voor meezwemmers Van der Weijden

De zwembaden van Wommels, Witmarsum en Bolsward zijn zondagochtend vanaf negen uur open voor de mensen die in Bolsward zouden meezwemmen bij de City Swim om Maarten van der Weijden te steunen. Omdat het zwemwater besmet is met een bacterie en blauwalg mogen de zwemmers niet in het open water zwemmen van het waterschap en de GGD.

In het Laco Bosbad in Appelscha zwom zaterdagochtend een groep van leerlingen en begeleiders van het Zuidwesthoek College uit Ossendracht al baantjes. Laco heeft het bad gratis beschikbaar gesteld. Zwembad de Blauwe Golf in Leeuwarden is zondagavond gratis open voor deelnemers van de cityswim met een geldige kaart.