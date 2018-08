Meezwemmers Van der Weijden in Sloten toch van start

Een van de deelnemers vertelde eerder deze week al haar verhaal aan Omrop Fryslân. Trea Leegstra kreeg in 2013 de diagnose borstkanker. Toen ze hoorde van het initiatief van Maarten van der Weijden, wist ze het meteen: ik doen mee. ''De strijd tegen kanker is nog lang niet voorbij'', vertelt Leegstra. Haar man en kinderen doen ook mee. ''Het is een periode die we met elkaar afsluiten'', zegt ze. ''Ook is deze elfstedentocht er maar één keer. Daar moet je bij zijn'', zegt ze.