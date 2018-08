Reuzen zijn weer onderweg in Leeuwarden

De duiker, het meisje en de hond zijn na een nacht slapen zaterdagmorgen wakker geworden in Leeuwarden. Onder grote belangstelling zijn ze aan hun tweede tocht door de Friese hoofdstad begonnen.

De duiker had wel een heel spectaculair stukje op zijn route. Hij is over de brug in de Oostersingel bij het Noordvliet heen getakeld. Kraanmachinist Johan Visser van Kielstra had de eer om de reus van elf meter te tillen. "Het was wel een aparte heisklus, want wanneer til je nu een reus."