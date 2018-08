Royal de Luxe dreigde niet op te treden bij live-uitzending Omrop

Daar is een hele duidelijke reden voor: het mag niet van de organisatie van Royal de Luxe.

"Het was niet ons doel om het gehele programma te laten zien, maar om er een sfeerverslag van te maken, zodat de mensen die er niet bij kunnen zijn toch iets meekrijgen," legt hoofdredacteur Klaas Geert Bakker van Omrop Fryslân uit. "Met Royal de Luxe was niet te praten over het filmen. Ze vinden dat mensen het moeten beleven en naar de stad moeten komen. Ze wilden dus geen medewerking verlenen, maar we zeiden, we doen het gewoon. Daarom moesten we wel experimenteren, er was geen ruimte voor onze cameramensen en ze moesten in het publiek hun werk doen. Bovendien moesten we gebruik maken van het 4G-netwerk, dat was wel eens moeilijk, want al die duizenden mensen zitten ook op datzelfde internet. Door die drukte waren er zo nu en dan problemen met het signaal."

Primeur

"Ze dreigden zelfs om niet op te treden als we het op televisie zouden brengen. Ze zeiden: in al die 40 jaar is Royal de Luxe nog nooit op televisie te zien geweest. Dus Omrop Fryslân heeft die primeur. Ik ben blij dat het is gelukt. Onder de uitzending zeiden ze dat we moesten stoppen, maar dat hebben we niet gedaan. We hebben een mooie impressie gegeven."