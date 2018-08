Vrijwilligers bij de Reuzen hebben genoten van eerste dag

De 150 vrijwilligers werken met de Franse ploeg van Royal de Luxe. Vrijwilliger Marjolein is zelfs speciaal drie dagen uit Amsterdam gekomen voor de reuzen. "Toen ik ervan hoorde, wilde ik al komen en toen ik hoorde dat ze nog vrijwilligers zochten, leek me dat helemaal leuk. Het is gister goed gegaan, we hadden prachtig weer. Het was wel wat spannend omdat het de eerste dag was." Ze kan goed Frans en is daarom een 'vliegende tolk.' "Om geen misverstanden te krijgen tussen de organisatie en de teamleiders van de vrijwilligers vertaal ik de Franse commando's."

Ook Alie Prins uit Menaam is vrijwilliger. Ze zit bij het mobiele team. "Ik heb met de linten gelopen om alles in goede banen te leiden. De contacten met het publiek waren superleuk. Langs de weg klapten ze zelfs voor ons als waardering."