Wethouder Maarten Offinga: "Beroerd om aan de kant te staan"

De wethouder was zelfs van plan om niet alleen mee te zwemmen op het traject Sneek, maar ook op alle verdere locaties. Vanwege bacteriën in het water is mee-zwemmers afgeraden om in het water te springen. De waterkwaliteit op de route is te slecht en dat zorgt voor risico's voor de gezondheid van de mensen. De organisatie van het zwemevenement heeft dat besloten in overleg met het Wetterskip en GGD Fryslân.