Tienduizenden mensen bekijken livestream van de Reuzen

De televisielivestream van de Omrop had meer dan 43.000 pageviews en 17.000 unieke bezoekers. Via Facebook werd de stream ook heel goed bekeken, met bijna 60.000 unieke kijkers en veel interactie. De beelden en meer informatie over De Reuzen en de situatie in en rondom Leeuwarden waren ook via een liveblog te volgen. Die liveblog had bijna 44.000 pageviews en meer dan 20.000 unieke bezoekers.

De beelden en het verslag waren ook op televisie te bekijken: de kijkcijfers daarvan zijn nog niet bekend. De livestream van de Reuzen werd met een beperkt aantal camera's en mensen gemaakt, omdat er ook veel is ingezet is bij andere evenementen zoals het skûtsjesilen.