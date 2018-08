Auto uitgebrand in Sneek, ook woning beschadigd

Aan de Oosterom in Sneek is vrijdagavond een auto uitgebrand, Die stond geparkeerd bij een rijtjeswoning in de straat. De auto is door de brand bijna volledig verwoest. Hoe het vuur precies kon ontstaan, is niet bekend.

De brandweer schaalde op naar een middelbrand, omdat er kans was dat de brand zou overslaan naar de woning. Dat laatste konden de brandweerlieden voorkomen, maar toch raakten de regenpijp, de kozijnen en een tweede auto beschadigd.