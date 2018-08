Winnend SKS-schipper Douwe Visser: "Dit is nog nooit vertoond"

Bij schipper Sytze Brouwer van Heerenveen, dat dus net tweede was geëindigd in het eindklassement, was de teleurstelling na de finish direct na de finish groot. "Het gaat nu wat beter. We hebben echt gevochten voor wat we waard zijn. We wisten wat we moesten doen en dat lukte, tot een bepaald moment. We kunnen onszelf niets verwijten."

"Dit is wel heel bijzonder", zegt Visser. "En eigenlijk is Sytze bijna net zo kampioen als wij. We hebben precies evenveel punten, maar dan telt de laatste wedstrijd."

Het plan van Douwe Visser

De tweede plaats van Grou en de vierde van Heerenveen was voor Grou exact genoeg. Zo had Visser het ook uitgedacht. "Heel simpel: je weet hoe het klassement is. En je weet wat er moet gebeuren. Donderdagavond wisten we het al: óf er moet eentje tussen ons liggen en anders moeten we ervoor zorgen dat er een tussen komt."

Dat plan van Grou kwam perfect uit. "Hij grijpt het net goed voor onze neus weg, dat heeft hij goed gedaan", zegt Sytze Brouwer over de actie van Grou in de slotfase. Grou hield Heerenveen aan de kant en liet Drachten terugkomen, zodat die tussen de twee titelkandidaten kon finishen. Brouwer: "Dat is Douwes goed recht. Het is wedstrijdzeilen. Wij willen kampioen worden, Douwe wil kampioen worden. Dit was volgens mij zijn enige kans."