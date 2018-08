Mbende bezorgt Cambuur in blessuretijd punt bij NEC

Na een klein kwartier in de tweede helft profiteerde NEC opnieuw van een fout bij Cambuur. De ploeg van René Hake ging de mist in bij de opbouw: Robert van Koesveld leverde de bal zo in bij NEC-middenvelder Mart Dijkstra (ex-Cambuur). Die speelde Sven Braken aan en hij maakte de 2-0 voor de Nijmegenaren.

Pas in de slotfase kwam Cambuur weer in de wedstrijd. Mathias Schils gaf een knappe pass op Issa Kallon. Na een goede actie over links legde Kallon de bal terug. Kevin van Kippersluis leek de aansluitingstreffer binnen te tikken, maar het was een eigen doelpunt van Mart Dijkstra.