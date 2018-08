De reusachtige zwemtocht van Maarten van der Weijden langs alle Friese elf steden is bij Omrop Fryslân te volgen via een 360 graden-livestream. Op de stream is Van der Weijden de volledige zwemtocht te volgen. De 360 graden-livestream gaat van start op 18 augustus om 04.30 uur en blijft hier online tot de finish op maandag 20 augustus.