PODCAST: Het Skûtsje Kafee kijkt vooruit op het IFKS-kampioenschap

Restaurant De Hinde in Hindeloopen stond vrijdagavond in het teken van het Skûtsje Kafee. In het Skûtsje Kafee werd vooruitgekeken op het IFKS-kampioenschap, dat zaterdag in Hindeloopen van start gaat. Onder andere voorzitter Sicko Heldoorn was te gast, maar ook andere bekende gezichten en nieuwkomers. De muziek was van Johannes Rypma en Hille.