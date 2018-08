'Kongolo vervangt Thorsby bij Heerenveen tegen Vitesse'

SC Heerenveen-trainer Jan Olde Riekerink gaat niet veel wijzigingen aanbrengen in zijn basiself voor de thuiswedstrijd tegen Vitesse. Alleen middenvelder Morten Thorsby is er na zijn rode kaart tegen PEC Zwolle niet bij. Thorsby is voor een wedstrijd geschorst. Zijn vervanger is waarschijnlijk Rodney Kongolo, al wilde Olde Riekerink daar vrijdag niet veel over zeggen.