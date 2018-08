Burgemeester sluit huis in Leeuwarden vanwege drugs

Burgemeester Crone van Leeuwarden heeft donderdag een huis aan Achter de Hoven in Leeuwarden laten sluiten, omdat politie er harddrugs had gevonden. De drugs die zijn gevonden, zijn in strijd met de Opiumwet en dan mag een burgemeester om een huis voor een poos sluiten.

Burgemeesters geven regelmatig opdrachten om een huis af te sluiten, als er sprake is van een drugsconnectie. Op die manier moet drugshandel worden tegengegaan en moet overlast voor de buurt worden voorkomen. Gemeentes werken nauw samen met de politie en justitie om drugshandel aan te pakken.