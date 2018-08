Grou wint SKS-kampioenschap na spannende slotwedstrijd

De tegenstelling bij Heerenveen was daarentegen logischerwijs heel groot. Schipper Sytze Brouwer: "Dichterbij kun je niet zitten. We hebben vandaag heel hard gezeild en gevochten voor wat we waard waren. We wisten: we moeten een plekje achter Grou zitten, dan is het prima. Bij het laatste rak was dat ook nog zo."

"Daarna sloot hij (Douwe Visser) ons in en liet hij Drachten erlangs. Dat is zijn goed recht. Het mag, dat is wedstrijdzeilen. En daar is hij heel goed in."