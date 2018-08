Vooruitblikken op het nieuwe seizoen van SC Cambuur

Cambuur heeft nogal wat nieuwe spelers. Veel buitenlandse spelers ook. Bovendien zijn er nogal wat spelers vertrokken. Is Cambuur er beter op geworden of niet?

Ik moet eerlijk zeggen: toen ik Cambuur de eerste wedstrijden zag oefenen dacht ik: wat moet dit worden? Er zat amper lijn in en tegen De Graafschap werden de Leeuwarders van het veld geveegd en tegen Jong Vitesse was het allemaal nog niet om over naar huis te schrijven. Maar waar een consequente gedachte over het spel en eensgezindheid naar kan leiden, deed in de afgelopen weken blijken. Almere City, Sparta Rotterdam, Jong Ajax: Cambuur wist deze wedstrijden allemaal te winnen en wat belangrijker is: met steeds beter spel. De selectie was op tijd redelijk compleet, dus ja, Cambuur zou er wel eens beter op zijn geworden.

De transferperiode duurt tot en met 31 augustus. Staat er nog wat te gebeuren bij Cambuur?

Het is bekend dat Cambuur dit seizoen minder geld heeft te besteden. Er is een afbouw in de vergoeding die ze krijgen na de degradatie en met de komst van Sparta, FC Twente en Roda JC in de Keuken Kampioen Divisie (pff, dat krijg ik amper de strot uit) zakt Cambuur ook nog wat in de ranking. Minder geld betekent minder geld om uit te geven. René Hake wilde de technische en medische staf uitbreiden, maar dat lukte nu niet. Jammer. Nieuwe spelers zullen er voor 31 augustus nog komen als anderen weggaan. Dat is op dit moment niet concreet, dus zal Cambuur zich met deze spelersgroep moeten redden.

Waar moeten we vooral op letten dit seizoen? Wat worden de spelers om van te smullen of wie wordt de verrassing?

Ik kijk met steeds meer genoegen naar de Franse linksback David Simbassa. Hij bekoort mij steeds meer. Dat geldt ook voor Robin Maulun op het middenveld. Kevin Schindler kan een rustpunt worden, maar hij is niet de snelste. Kijken hoe dat zich uitpakt in de competitie. Absolute aanwinst is de Let Andrejs Ciganiks. Dynamisch, wilskracht en doorzettingsvermogen: hij heeft het allemaal. Hij wordt een belangrijke schakel. En ik ben erg nieuwsgierig naar de twee spitsen Nigel Robertha, absoluut talent, en Karim Rossi. We hebben ze vorig jaar wat te weinig gezien en jammer genoeg zijn ze momenteel beiden geblesseerd, maar het zou wel eens wat kunnen worden met die twee voorop.