Omrop TIP: het Skûtsje Kafee over de IFKS

Veteraan en nieuwkomer

Te gast is onder anderen Tony Brundel. Sinds 1996 zeilt hij met zijn skûtsje de Lytse Lies in de grote A-klasse, waarmee hij de langstzittende schipper is op dit niveau. Vijf keer werd hij IFKS-kampioen. Hij vertelt over zijn (persoonlijk) moeizame zomer vorig jaar en over zijn ambitie om nog een keer kampioen te worden. Daan van der Meer zeilt dit jaar voor het eerst mee in de hoogste klasse en dat met een nieuw skûtsje. Wat kan hij leren van veteraan Brundel?