Onbekenden gooien vuurwerkbom naar binnen bij 88-jarige vrouw

De vrouw is volgens de politie erg geschrokken van het lawaai. Ze is opgevangen door familie. De politie heeft onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat de vrouw waarschijnlijk een willekeurig slachtoffer was. Ze had volgens de politie met niemand ruzie en er speelt ook niets in de buurt.

De politie neemt de zaak hoog op. Als er brand was ontstaan had dit heel anders kunnen aflopen, zegt de politie. De politie roept getuigen op zich te melden.