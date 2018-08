Grote klus voor pompbedrijf Van Heck: water de Vecht in pompen

Door de aanhoudende droogte is het waterpeil van het IJsselmeer gezakt. Daardoor kan er geen water van randmeer het IJmeer de Vecht en de achterliggende natuurgebieden in worden gelaten. In de zomer stroomt het water anders altijd uit het IJmeer door de zeesluis van Muiden de Vecht in. Dat komt doordat het water in het IJmeer dan hoger staat dan in de Vecht.

Twee pompen bij het Muiderslot

Van Heck heeft twee pompen geïnstalleerd bij het Muiderslot. Die pompen worden aangedreven door diesel en kunnen ruim 8.000 kuub per uur over de dijk pompen, om het daarna naar de Vecht te leiden.

Innovatief plan

In de Grote Zeesluis zitten ook nog drie elektrisch aangedreven pompen. Dat was een grote uitdaging: die sluis ligt in het centrum van Muiden en is sinds 2005 een rijksmonument. Om de sluis niet te beschadigen, was er een innovatief plan nodig, omdat er geen ruimte was voor de kranen die normaal gesproken worden gebruikt om de pompen te plaatsen. In plaats daarvan drijven de pompen nu.

Het water stroomt nu door de Vecht naar het Naardermeer. Dat is nodig om schade aan dat ecosysteem te voorkomen. Het Naardermeer is het oudste natuurmonument van Nederland.