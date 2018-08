Wandel-app Image Run moet mensen gezonder maken

Het is de bedoeling dat op de 'wereldhartdag' op 29 september zoveel mogelijk mensen meedoen met de Imagine Run-app. De afgelegde meters van alle deelnemers worden bij elkaar opgeteld om zo te komen tot het langste evenement in afstand ter wereld. Voormalig marathonloper Gerard Nijboer had de leiding van de clinic in Drachten. Nijboer heeft ook de trainingsschema's uitgewerkt voor de Imagine Run-app.