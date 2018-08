Och heden ja, zo was Leeuwarden toen', HCL krijgt collectie gemeentevoorlichter Kuipers

Wiebren H. Kuipers was jarenlang voorlichter van de gemeente Leeuwarden. Hij kan worden beschouwd als een van de eerste professionele gemeentelijke voorlichters in Nederland. Kuipers was een verdienstelijk filmer en fotograaf. Hij overleed in 1988. Vrijdag zou hij honderd jaar zijn geworden, reden voor zoon Herry Kuipers om de negatieven van zijn vader officieel te overhandigen aan het Historisch Centrum Leeuwarden.