Geschil over sanitairgebouw minicamping Kollum voor Raad van State

Van Dekken wil op het terrein tachtig vakantiehuisjes bouwen. Eigenaar Tjerkje van der Laan en Bert van de Woude van de naburige bloemen- en theetuin willen een minicamping beginnen met vijftien kampeerplekken. Die zouden dan op een strook moeten komen langs het terrein van buurman Van Dekken. Volgens Van Dekken is dat in strijd met provinciaal en gemeentelijk beleid. Dat schrijft voor dat een minicamping op of vlak tegen het eigen erf aan moet liggen. In dit geval ligt het er meer dan 25 meter vanaf. Volgens mevrouw Van der Laan is dichterbij niet mogelijk, want daar bevindt zich de bloementuin.

Het grootste probleem voor Van Dekken is de locatie van het toiletgebouw. Dat zou tegen het recreatiegebouw aan komen te liggen, althans dat ziet Van Dekken in de plannen. Volgens de mensen van de minicamping is het nog helemaal niet zeker dat het sanitairgebouw daar komt. Het gaat om een mobiel gebouw dat 's winters binnen wordt gestald. En er moet ook nog een vergunning voor worden aangevraagd, aldus de toekomstige campingeigenaren.

De Raad van State zal zich nu over de kwestie gaan buigen. De uitspraak volgt dan binnen enkele weken.