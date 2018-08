Man (34) vrijgesproken van mishandeling vriendin

Het stel woonde op een bootje dat in januari in Lemmer lag. Toen kregen ze ruzie. De aanklacht was dat de man toen op de vrouw had ingeslagen met een bijl. Dat was volgens de rechtbank niet bewezen. Wel nam de rechtbank in de uitsprak mee dat de twee e-mailcontact hadden gehad. Daarin had de vrouw verklaard dat ze goed kan liegen.

De man zei op de zitting een week geleden dat hij wel eens gewelddadig was geweest in de relatie, maar dat de vrouw over het voorval met de bijl loog. Het stel is nu niet meer samen.