Vrijdag duidelijkheid over kwaliteit water op Elfstedenroute

Het waterschap maakte donderdag bekend dat op meer locaties in Fryslân blauwalg is, ondanks de lagere temperaturen en de regen van de afgelopen periode. Jan Roelsma van het waterschap verwacht wel dat het aantal gevallen van blauwalg de komende dagen terugloopt. Daarnaast is er dit weekend in Dokkum rioolslib in het Grutdjip beland. Het waterschap adviseerde daarom om daar niet te gaan zwemmen en vee niet uit dat water te laten drinken.

Uit onderzoek naar de waterkwaliteit moet blijken of de vervuiling er nog steeds is. Het waterschap heeft na het ontdekken van de vervuiling het water zoveel mogelijk doorgespoeld. Het heeft in Dokkum ook extra watermonsters genomen om de kwaliteit te kunnen bepalen.