Politie Noordoost-Fryslân waarschuwt inwoners vanwege golf aan inbraken

De politie kreeg woensdag meldingen van inbraken in De Westereen, Hurdegaryp, Oentsjerk en Feanwâlden. In drie plaatsen werd er ingebroken in een woning, in het andere geval in een garage. Eerder deze week is er ook al ingebroken in een woning in Suwâld.

Daarnaast waren er verdachte situaties in Buitenpost, Hurdegaryp en Tytsjerk. Daarom heeft de politie verscheidene mensen en auto's gecontroleerd.