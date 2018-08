Partuur Anne-Berber Zeinstra via kaats-off naar Dames-PC

Het partuur van Anne-Berber Zeinstra, Lotte Delgrosso en Jildou Felkers heeft zich in Akkrum via de kaats-of geplaatst voor de Dames-PC. Die is woensdag in Weidum. Zeinstra won donderdag in de finale van de kaats-off met 5-2 en 6-2 van Annet de Haan, Hester Bruinsma en Hendrieke van der Schoot.