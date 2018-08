Bijzondere actie eerste thuiswedstrijd SC Heerenveen

Aanstaande zondag staat sc Heerenveen in de 12e minuut stil bij een ieder die ons afgelopen seizoen is ontvallen. Wij roepen onze supporters op om in de 12e minuut te gaan staan en te applaudisseren voor hen die niet meer onder ons zijn. #eenmetHeerenveen pic.twitter.com/J75OqfKbbI