Súdwesthoeke weer de beste in slagveld bij Lemmer

Het skûtsje van Huzum kwam als tweede over de finish. Lemmer werd derde, en Leeuwarden vierde. Heerenveen finishte als zevende, en Grou als achtste. Dat zou betekenen dat Heerenveen de koppositie in het klassement vasthoudt, maar dan moeten ze wel het protest van Earnewâld winnen. Als Heerenveen verliest, is Grou de nieuwe koploper. "Het is bijna niet meer bij te houden," zegt schipper Douwe Visser van Grou. Hij moest even uitpuffen na de wedstrijd.