VIDEO: SC Cambuur opent seizoen met uitwedstrijd tegen NEC

Cambuur kan bij het begin van de competitie niet op elke speler een beroep doen. De beide centrumverdedigers, Robbert Schilder en Matthew Steenvoorden, zijn geschorst. Spits Nigel Robertha is geblesseerd, evenals Daan Boerlage, Rutger Etten en Omar el Baad. Rossi was ook geblesseerd, maar hij zit wel bij de selectie.

Trainer René Hake is benieuwd hoe zijn ploeg uit de oefenperiode komt. "We hebben progressie gemaakt in de afgelopen weken, maar of dat genoeg is voor een goed resultaat zal moeten blijken", zei de trainer donderdag. "Er is concurrentie in de groep. Dat moet het niveau omhoog brengen."