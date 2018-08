SKS verandert uitslag van sleepstartwedstrijd

De wedstrijdcommissie heeft de uitslag van het skûtsjesilen bij Lemmer aangepast. Door een fout van de commissie was het skûtsje fan Woudsend als laatste op papier gekomen. Dat skûtsje kwam als twaalfde over de finish, zegt de commissie nu.

In de eerste uitslag werd gemeld dat Drachten als laatste over de finish kwam. In de officiële uitslag werd gemeld dat Drachten als laatste over de finish kwam. In de officiële uitslag werd Woudsend als laatste opgeschreven. Nu blijkt Joure ineens de hekkensluiter te zijn. Schipper Rinus de Jong laat het erbij. De aanpassing zorgt niet voor verschuivingen in het klassement.