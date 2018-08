Alles wat je moet weten voor het Reuzenweekend

Duizenden mensen in de stad. Is dat wel veilig?

Natuurlijk is daar heel goed over nagedacht. In het centrum van Leeuwarden staat drie dagen lang een mobiele container van de politie. Daarnaast is er een hoofdkwartier van veiligheid in het Burmaniahuis aan de Nieuwestad. Ook wordt de drukte in de straten goed in de gaten gehouden. Wordt het ergens te druk? Dan worden deze straten afgesloten en alternatieve routes aangeboden.

De routes van de Reuzen zijn verspreid over de stad. Dat is met opzet gedaan, zodat er geen grote groepen mensen op één plek komen. Daarnaast zijn er verschillende draaiboeken die in noodgevallen kunnen worden opgeroepen. Ook lopen er dertig beveiligers rond één reus. Zij vormen een cirkel met een lint zodat de Reuzen vrij stappen kunnen zetten. Zo zijn er geen dranghekken nodig.