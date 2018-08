Zwemmers uit Sloten klaar om Van der Weijden bij te staan

Samen met twaalf andere enthousiastelingen uit Sloten zal Trea Leegstra zaterdag een deel van de 11stedenzwemtocht zwemmen. Na haar strijd tegen kanker was dit voor Trea Leegstra het moment in actie te komen. Het doel was 12.000 euro binnen te halen voor KWF. Dat is nu al bereikt en de teller loopt door.