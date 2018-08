Paarden met gedragsproblematiek welkom in Noardburgum

Perfecte locatie

Nu heeft Bouwman de perfecte locatie gevonden, in Noardburgum. Het nieuwe onderkomen biedt plaats aan twaalf paarden. Er is niet alleen ruimte voor opvang, ook worden er in het nieuwe onderkomen lessen gegeven volgens de visie van Bouwman en haar medestanders.

De opvang voor paarden wordt volgens de eigen visie verzorgen en daarvoor is ook geld nodig. Woensdag is de stichting begonnen met een crowdfundingsactie. Dat is alleen nodig voor de opstartkosten. Uiteindelijk moet het een sociale onderneming worden die zich zonder donaties kan redden.