Freark Kramer wint nationale fierljepwedstrijd in Linschoten

Junior Freark Kramer heeft woensdagavond de eerste wedstrijd van de nationale fierljepcompetitie in Linschoten gewonnen. Met een afstand van 19.94 meter bleef hij een andere Fries, Jan Teade Nauta, voor die naar 18.38 meter sprong. Bij de junioren was het volledige podium Fries, want Rutger Piersma werd met 18.06 meter derde.