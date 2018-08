Ramp brug Genua leidt tot vragen in Opsterland

De fractie GroenLinks-Opsterlanders wijst erop dat een groot deel van de bruggen in Opsterland in de tweede helft van de vorige eeuw is gebouwd. "Hierbij is uitgegaan van een belasting door het wegverkeer gebaseerd op gebruik en gewicht van de voertuigen uit die periode." De fractie denkt dat door veranderd gebruik, zoals het groeiende aantal auto's en hun gewicht, en door ouderdom de kans op schade en onveiligheid toeneemt. "De wegbeheerders zullen rekening moeten houden met een grote renovatie en/of vervangingsopgave van hun kunstwerken."

De fractie wil van burgemeester en wethouders onder andere weten of bekend is welke bruggen in Opsterland te maken hebben met achterstallig onderhoud en hoeveel geld er is gereserveerd voor onderhoud en renovatie van bruggen. Ook vraagt de fractie GroenLinks-Opsterlanders of de gemeente bereid is om het onderhoud aan gemeentelijke bruggen aan te passen naar aanleiding van het incident in Genua.