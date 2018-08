Muurschildering als ode aan Leeuwarder levertraanfabriek

Wie is er in de vorige eeuw niet groot mee geworden? Elke dag een flinke lepel met levertraan. Het zou helpen tegen allerhande ziektes en kwalen. Ad Fahner, bestuurslid van het Leeuwarder genootschap Muurtaal, kan er in elk geval over meepraten. "Nou was dat heel vies hoor, dat levertraan. Ik heb het vroeger zelf ook wel gehad. Dan moest je je neus dichtknijpen om er een schepje van binnen te krijgen. En dan daarna nog een suikerklontje of een pepermuntje van je moeder om de smaak weg te krijgen."