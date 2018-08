Duizenden kilo's ballonnen en peuken gevonden op Noordzeestranden

Dit jaar was er bijzondere aandacht voor ballonresten. In totaal zijn er resten van bijna 5.000 ballonnen opgeruimd. Ook sigarettenpeuken zijn een groot probleem op de stranden. De vrijwilligers hebben in totaal 15.000 peuken van de stranden gehaald.

Vorig jaar hebben de vrijwilligers ook het afval van de stranden gehaald. Toen is er bijna 3.000 kilo meer gevonden. Volgens de organisatie zou het door de windstille weken kunnen komen dat er nu minder gevonden is. Of door de zeestromen.

"Het afvalprobleem is ontzettend groot"

Floris van Hest, direkteur fan stichting De Noordzee, heeft een dubbel gevoel over de resultaten. "We zijn ontzettend blij dat we hulp hebben gekregen van zoveel vrijwilligers en er samen voor kunnen zorgen dat 11.163 kilo afval niet in zee terechtkomt. Tegelijkertijd laten deze resultaten zien dat het afvalprobleem nog steeds ontzettend groot is. Het blijft noodzakelijk om het afvalprobleem bij de bron aan te pakken."

Bij de Beach Cleanup Tour zijn de meest bizarre dingen aangetroffen. Vrijwilligers vonden onder andere een harde schijf, een Chinese pot tofoe, een Duitse weersonde, meerdere WC-brillen, televisies, en een stuk rails van een speelgoedtrein. Het meeste afval bestond uit plastic: doppen, visnetten, drank- en snoepverpakkingen, en kleine stukjes plastic.