Middenvelder Ben Rienstra naar SC Heerenveen

Ben Rienstra is de nieuwe aanwinst van SC Heerenveen. De 28-jarige middenvelder komt over van AZ, dat hem vorig seizoen al uitleende aan Willem II. In Tilburg was Rienstra met 10 doelpunten in 30 wedstrijden zeer succesvol. Dit seizoen ging Rienstra terug naar Alkmaar, maar bij AZ is er geen toekomst voor de routinier. Rienstra heeft een contract getekend voor drie seizoenen bij SC Heerenveen.