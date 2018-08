Vogelwacht en boeren op de bres voor de weidevogels

Volgens voorzitter Rendert Algra van het BFVW is het nieuwe verdrag een belangrijke stap vooruit. "Nu hebben de vogelwachten en nazorgers meer mogelijkheden om zowel de nesten als de ontwikkeling van jonge vogels in beeld te brengen."

"Bovendien kan, door een betere monitoring, de vogelstand op een later moment nog bijgestuurd worden door de inzet van de boeren. Als door zogenaamde alarmtellingen blijkt dat op een hoekje van het land nog veel kuikens zitten, dan is de boer nu bereid om het maaien nog even uit te stellen," zegt Algra. Volgens hem profiteert de provincie ook van de informatie die het samenwerkingsverband oplevert.