Extra toezicht op stook- en rookverbod bij Psy-Fi festival

Op het kampeerterrein van het festival mag geen vuur worden gebruikt, dus er mogen geen barbecues of kampvuren worden aangestoken. In overleg met de brandweer heeft de organisatie besloten, dat er 24 uur per dag mensen zijn die de bezoekers wijzen op het brandgevaar. Zij hebben ook brandblussers bij zich voor het geval het toch misgaat. Het terrein van de Groene Ster ligt op veengrond en een brand zou grote gevolgen hebben.

Het Psy-Fi festival is woensdagmorgen officieel geopend en duurt tot en met zondag. Er worden in totaal 15.000 mensen verwacht. De helft van de bezoekers is inmiddels aangekomen.