Kernenfonds Súdwest Fryslân populair in kleine dorpen

Het kernenfonds van de gemeente Súdwest Fryslân is goed gebruikt. De pot van 380.000 euro is vorig jaar bijna helemaal opgegaan aan tientallen projecten. Het gaat dan onder andere om speciaal glas voor de Broerekerk in Bolsward, een voetbalveldje in Schraard, of een toiletgebouwtje in Uitwellingerga. Andere populaire bestemmingen zijn dorpstuinen, bloembakken en wandelpaden.

Wethouder Maarten Offinga in blij met het fonds. Bij de gemeentelijke herindeling in 2011 waren veel kleine dorpen bang dat de afstand met de grote gemeente te groot zou worden. Het fonds laat volgen Offinga zien dat dat niet zo is. Voor dit jaar zit er 420.000 euro in de pot. Meer dan de helft van dat bedrag is nog beschikbaar.