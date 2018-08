LIVE: SKS probeert nieuwe sleepstart bij Lemmer

Bij een sleepstart starten de skûtsjes achter elkaar, in een lange sleep. Als het startschot klinkt, gaan de trossen los en worden de zeilen gehesen. De laatste keer dat er een sleepstart was, was in 2016 bij Earnewâld. Als het te hard waait, of als de golven te hoog zijn, is een sleepstart niet mogelijk. Dan drijven de skûtsjes op elkaar voordat ze de zeilen omhoog hebben.