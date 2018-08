Arriva haalt treinen uit Limburg om de reuzendrukte aan te kunnen

Volgens directeur Anne Hettinga is het uniek dat er treinen uit een andere regio worden gehaald. Het is ook een hele klus om ze hier te krijgen. De treinen moeten een lange route afleggen op een druk spoorwegennetwerk. Bovendien moeten de treinen maandagochtend weer terug zijn in Limburg. "Zondagnacht, als iedereen aan het nagenieten is van het evenement, is bij ons een heel team bezig om die treinen weer naar Limburg te brengen", zegt Hettinga.

Arriva zet verder alle treinen in het noorden in om de extra stroom mensen goed naar Leeuwarden te vervoeren. Er worden meer ritten gereden, en de treinen zijn ook langer. Er worden dit weekeinde tussen de 300 en 400.000 mensen in Leeuwarden verwacht.