Zorgen over leegstand Leeuwarder winkelcentrum Zaailand

De Leeuwarder PvdA-fractie maakt zich grote zorgen over de leegstand in winkelcentrum Zaailand. Het centrum staat voor driekwart leeg en is volgens de fractie ten dode opgeschreven. De winkels die wel in het centrum zitten, zijn voor een deel tijdelijk. Het probleem zou vooral komen omdat verhuurder Achmea zich niet flexibel zou opstellen. Door die houding zijn sommige huurders naar andere plaatsen in de stad verhuisd.