Sloepenbouwer heeft het druk met de bouw van nieuwe sloepen

De markt trekt duidelijk aan en dat komt niet alleen doordat mensen meer vertrouwen in de economie hebben. Het warme zomerweer speelt ook een rol. Daarnaast heeft de werf ervoor gekozen om tijdens de financieel slechte periode geld te steken in het ontwikkelen van nieuwe modellen. En dat betaalt zich nu uit.

Met name voor open boten tussen de 30.000 en 50.000 euro bestaat veel belangstelling. Hoewel de verkoop van luxe motorjachten volgens Ronald Jansma van Jansma Jachtbemiddeling in Sneek nog wel een oppepper kan gebruiken, lijkt de crisis in de botenverkoop voor het grootste deel voorbij. Schiphof van Aquatec denkt dat het met de zeilboten nog niet zo snel gaat, en ook bij sommige staalbouwers kan het beter.