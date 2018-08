Gemeente en vogelwacht Joure waarschuwen voor vergif

Het gaat goed met de zwaluwen in Joure. In de buitenwijken heeft de vogelwacht veel gedaan om de verschillende soorten van de insecteneters van broedplaatsen te voorzien. In een paal met kunstnesten zitten bijvoorbeeld negentien paartjes huiszwaluwen. Bij het ringen van jonge oeverzwaluwen kwam men geen afwijkende zaken tegen.

Om dat zo te houden roepen gemeenten en vogelwachten op om voorzichtig te zijn met het gebruik van bijvoorbeeld mierenlokdoosjes of verdunde Round-Up. Maar ook muggenplakstrips vormen een gevaar. Daar kunnen vogels of vleermuizen in blijven vastplakken.