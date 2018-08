Vrijwilligers naar Tadzjikistan, ondanks recente dodelijke aanslag

De vrijwilligers vertrekken woensdagmiddag. Abe Timmersmans uit Noordwolde, Age Jelle Cnossen uit Tzum, Anna-Rixt Meekma uit Assen en Jaap Visser uit Leeuwarden, Marten Hingst die in Portugal woonachtig is en Wieke Jelsma uit Rien zullen vijftien dagen in Tadzjikistan verblijven. De vrijwilligers gaan in een internaat voor gehandicapten en weeskinderen een nieuwe wasruimte bouwen.