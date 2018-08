Anneke vindt haar 'charmante Fries' van de Nijmeegse Vierdaagse

De man in kwestie is de 80-jarige Sjaak Vermeer uit Leeuwarden. Hij is blij verrast dat Anneke hem zoekt, want hij was onder de indruk van haar. In de trein had Sjaak aan Anneke verteld dat hij de Vierdaagse van Nijmegen zou lopen. Zij had beloofd om dan naar hem te zwaaien.

Sjaak was de afspraak al bijna vergeten, maar op de eerste dag van de Vierdaagse heeft hij wel naar haar uitgekeken. En Anneke maar zwaaien, maar Sjaak heeft haar niet gezien. Hij had niet verwacht dat Anneke een grote zoektocht op touw zou zetten.