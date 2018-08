Verwilderde katten mogen nog steeds worden afgeschoten

Sinds vorig jaar mogen provincies zelf bepalen of verwilderde katten wel of niet worden gesteriliseerd of gecastreerd. Voor die tijd golden er landelijke regels. Fryslân is niet de enige provincie die er een jaar over heeft gedaan om een besluit te nemen over het verlenen van een vergunning. Groningen en Limburg moeten nog een besluit nemen over de aanpak van verwilderde katten. De andere provincies hebben wel toestemming verleend voor sterilisatie of castratie van katten die zonder baasje in de natuur leven. Nadat de dieren 'geholpen zijn', worden ze teruggezet in de natuur.