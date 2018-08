Fryske Akademy verkoopt levertraanfabriek

De levertraanfabriek werd gebouwd in het jaar 869. De bekende firma Draisma van Valkenburg was jarenlang in het pand gehuisvest. In 1975 ging de fabriek dicht. Daarna betrok de Fryske Akademy het gebouw. De organisatie verkoopt het pand nu om de financiering van de verbouw en nieuwbouw van de andere panden rond te krijgen.

De levertraanfabriek is verkocht aan de familie Gerlofs uit Wirdum. Het is nog onbekend wat ze met het gebouw gaan doen.